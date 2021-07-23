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104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 13.285 test yapıldı, 104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi taburcu edildi"

23 Temmuz 2021 Cuma 19:12
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104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.285  olup, 104'ü  yerel 135 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 27  kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 104 kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa,13 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Gaziköy-3 / Gönyeli-6 / Haspolat-4 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Taşkınköy-1/ Marmara-1 

Girne 

Girne Merkez-9 / Çatalköy-6/ Alsancak-6 / Karaoğlanoğlu-4 / Doğanköy-4 / Karakum-1/ Lapta-6 / Karşıyaka-1/ Yukarı Girne-1/ Dikmen-3 / Boğazköy-1/ Esentepe-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1/ Tatlısu-1/ Görneç-4 / İnönü-1/ Mutluyaka-2/ Karakol Bölgesi-2 /Çanakkale-1/ Dumlupınar-2 / Güvercinlik-1 

İskele 

Mehmetçik-1/ Ziyamet-1 

Güzelyurt 

Yayla-3 / Bostancı-2 / Güzelyurt Merkez-6 / Gayretköy-1 / Şahinler Köyü-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1 

23 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.285  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 135 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 104 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391    

Toplam Vaka Sayısı: 10.438  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 653 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868

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