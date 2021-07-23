104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.285 olup, 104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 104 kişi ise yerel vakadır.
24 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa,13 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Gaziköy-3 / Gönyeli-6 / Haspolat-4 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Taşkınköy-1/ Marmara-1
Girne
Girne Merkez-9 / Çatalköy-6/ Alsancak-6 / Karaoğlanoğlu-4 / Doğanköy-4 / Karakum-1/ Lapta-6 / Karşıyaka-1/ Yukarı Girne-1/ Dikmen-3 / Boğazköy-1/ Esentepe-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1/ Tatlısu-1/ Görneç-4 / İnönü-1/ Mutluyaka-2/ Karakol Bölgesi-2 /Çanakkale-1/ Dumlupınar-2 / Güvercinlik-1
İskele
Mehmetçik-1/ Ziyamet-1
Güzelyurt
Yayla-3 / Bostancı-2 / Güzelyurt Merkez-6 / Gayretköy-1 / Şahinler Köyü-1
Lefke
Lefke Merkez-2 / Doğancı-1
23 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.285
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 135
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 104
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391
Toplam Vaka Sayısı: 10.438
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 653
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868