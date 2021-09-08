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105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 13.562 test yapıldı, 105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı, 365 kişi taburcu edildi"

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:44
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105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.562 olup, 105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlanmış, 365 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 33  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105 kişi ise yerel vakadır. 

44 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 11 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.562  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33 

Yerel Vaka Sayısı: 105 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .536.707 

Toplam Vaka Sayısı: 17.538   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.748 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1537 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3296 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 654 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 586  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4109 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 46.142

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