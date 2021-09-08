105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.562 olup, 105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlanmış, 365 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105 kişi ise yerel vakadır.

44 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 11 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.562

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33

Yerel Vaka Sayısı: 105

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .536.707

Toplam Vaka Sayısı: 17.538

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.748

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1537

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3296

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 654

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 586

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4109

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 46.142