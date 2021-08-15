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105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında tahribat yaşanmaya devam ediyor

Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında yaşanan tahribatın yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili çevre örgütleri tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapılan ara emri başvurusu 16 Ağustos Pazartesi (yarın) görüşülüyor.

15 Ağustos 2021 Pazar 20:13
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105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında tahribat yaşanmaya devam ediyor

Çevre Örgütleri’nin avukat Serkan Mesutoğlu ve Emre Efendi aracılığıyla yapmış olduğu başvuru yarın görüşülmesi öncesi ise bir yandan da pazar günü yasak olmasına rağmen hummalı ve yoğun bir çalışma göze çarpıyor. Şirket yetkililerinin ‘‘ara emri’’ alınmasını engellemek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tahribatı artırdığı gözlerden kaçmıyor.

Kooperatiften yapılan açıklamada bölgede 20 ağaç kesilip, 14 ağacın taşınacağı, buna karşılık 2 bin 730 fidan dikileceği kaydedildi. Ayrıca, ağaç türleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 14 zeytin ağacı taşınacak, proje sonrası yerine 20 zeytin ağacı dikilecek; 20 çam ağacı kesilecek yerine bin 300 çam, 700 servi, 210 limon ve erik, 500 bodur servi ekilecek.

Yine açıklamada belirtilen ve projenin gerekçesi olarak vurgulanan Güvenlik Kuvetleri Personelinin ‘‘insanca yaşayabilecekleri bir konut sahibi olması’’ ifadesi kullanılması ise tepkilere neden oldu. Avukat Emre Efendi, bizzat kooperatifin yaptığı açıklamalarda ağaç kesildiği, bitki örtüsünün traşlandığı açıkça belli ve itiraf ediliyor. Kaldı ki, her geçen gün büyüyen tahribat da halkın gözleri önünde gerçekleşiyor’’ dedi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel ise, ‘‘göz göre göre çevrenin talanına, dağın taşın birilerine verilmesine göz yummayacağız’’ diyerek ‘‘Mücadelemize destek veren, yüreği bizimle olacak olan herkese şimdiden teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullanarak 16 Ağustos sabah 08.30 da mahkemede hazır olacaklarını ve meselenin memleket meselesi olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 15.08.2021 23:53
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