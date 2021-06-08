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1.050.000 Bin TL’lik çekiliş gerçekleşti

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye 29125 numaralı bilete isabet etti.

08 Haziran 2021 Salı 20:55
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1.050.000 Bin TL’lik çekiliş gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.050.000 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.050.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 29125 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet, Lefkoşa bölgesinden gezici bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

20 TEMMUZ’A ÖZEL ÇEKILIŞ

Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor.

20 Temmuz Özel çekilişi konseptiyle ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 Bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1,462,375 TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi

20 Temmuz Özel Çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.

Son Güncelleme: 08.06.2021 20:56
Anahtar Kelimeler:
Devlet Piyangosu
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