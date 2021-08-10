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106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 20.241 test yapıldı, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi"

10 Ağustos 2021 Salı 19:10
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106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.241 olup, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlanmış, 143 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır. 

41 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3 

Girne 

Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1 

İskele 

İskele Merkez-2 / Turnalar-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2 

10 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 106      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870 

Toplam Vaka Sayısı: 12.804 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 275  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 452  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2592 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.397

Son Güncelleme: 10.08.2021 23:47
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