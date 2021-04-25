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108 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi!

25 Nisan 2021 Pazar 19:10
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108 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi!

Polisin sokağa çıkma yasağı denetimlerinde bugün 108 kişi hakkında yasal işleme gidildi, ikamet izni olmayan 5 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün  ülke genelinde  polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. 

Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanan bugün, yasağı ihlal ettiği tespit edilen toplam 108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Denetimlerde ayrıca ülkede ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

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