Bahse konu şahıslar ile söz konusu şahıslara yardımcı olduğu tespit edilen çıkış Ö.Y. (E-50) tutuklanmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (BRT/PGM)
11 Bangladeşli kaçmaya çalışırken tutuklandı!
28 Mayıs 2019 Salı 09:36
Bahse konu şahıslar ile söz konusu şahıslara yardımcı olduğu tespit edilen çıkış Ö.Y. (E-50) tutuklanmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (BRT/PGM)
Bunlara yardimci olanlar kafa basina en asagi 5 BIN dolari cebe atmislardir .Guzel bir kazanc.