11 KİŞİ PARTİ YAPTI

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 ve bir evde toplanarak parti yapan 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.