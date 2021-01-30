Aklıma gelen konu 1: Özel kolejler taşımacılıktı, yemekti çeşitli “ödemeler” kaleminden velilere fiyat uyguluyor değil mi? Şimdi, özel kolejler, kendi öğretmenlerinin örneğin aşı masrafını – velilerin de onayıyla karşılarsa fena mı olur? Tartışalım. Çünkü geçen sene tamam, neyi nasıl yapacağınızı bilemediniz. Hatta velilerden tam ödeme alıp, bazı çalışanları işten çıkardığınızı da biliyoruz… Mesela tuvalet kağıdı parası, elektrik parası, su parası falan bayağı tasarruf ettiniz… Aldığın ücreti velilere geri ödeme, “bu ay yarı ücret alıyorum” da deme, insaf ederim ve anlarım da yani en azından öğretmenin aşısını karşıla diyecektim…

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Aklıma gelen konu 2: Üniversite öğrencileri gelmeli değil mi? Bu konuyla ilgili olarak da özellikle tamamına yakını kar amaçlı işletme olan bu sevgili kurumlarımız bence esnafla, sanayicilerle, tüccarlarla oturup konuşmalı ve üniversite öğrencilerinin aşı ya da karantina bedellerini karşılamalı.

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Aklıma gelen konu 3: Sırası gelmeden aşılanan vekiller tamam istifa etmesinler ama sanal medyadaki hesaplarından acaba özür diler mi?

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Aklıma gelen konu 4: Covid – 19 meselesini hiçbir şekilde siyasete karıştırmayın. Ne olur bunu yapmayın. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah! Bakın, Güney’den çok daha başarılıyız diye övünürken, bahsettiğiniz o başarıyı hep birlikte başımıza giydik! Aşı veren, gönderen Türkiye’ye de AB’ye de hatta Girye Anastasiadis’e de lütfen teşekkür etmeyi bilin.

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Aklıma gelen konu 5: Başbakan Ersan Saner, Mart ayına kadar Türkiye’den 500 bin adet aşı geleceğini açıkladı. 2021 yılının Mart ayından bahsettiğinden eminim ama yine de bu konuda “yılı” net bir şekilde belirtirse memnun olacağım. “2022 Mart ayı demiştim” demesin diye…

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Aklıma gelen konu 6: Sokağa çıkma yasağını keyfi olarak ihlal edenlere lütfen ceza verelim.

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Aklıma gelen konu 7: Banka borçları, bu borçların faizleri, ertelenip ertelenmeyeceği, karşılıksız çek meselesi, kredi kartı ödemeleri gibi konulara en kısa sürede açıklık getirilmeli.

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Aklıma gelen konu 8: En kısa sürede, en alt gelir seviyesindeki insanlara maddi destek sağlanması konusuna çare üretilmeli.

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Aklıma gelen konu 9: Statükodan nemalandıkları için sağda solda kendini baş milliyetçi ilan edip, kendileri gibi düşünmeyenleri vatan haini ilan edenlere karşı tüm sivil toplum kurumları tepki vermeli. Bu ülkede Anayasal bir hak olan düşünce özgürlüğünün korunması elzemdir. Bu konuda bir an önce tedbir alınmazsa, toplumsal varlığımız, statükocu sahte milliyetçilerin kurbanı olacaktır.

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Aklıma gelen konu 10: Dr. Ali Pilli’nin siyasi tarafı ile ilgilenmiyorum. Bir vatandaş olarak ve tabii ki mesleğim gereği, aylardır harcadığı performansın tanığıyım. En başta kendisine ve salgınla mücadelenin en önündeki doktor ve diğer görevlilere, müsteşarına, tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ali Pilli ile dalga geçmeye çalışanların, “Aklıma gelen konu 9”daki statükocu sahte milliyetçilerden bir farkı olmadığını düşünüyorum. Dışlayıcılık, ırkçılık, faşizm farksız şeylerdir…

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Aklıma gelen konu 11: Ülkede yaşam süren yabancıların bir çok konuda daha kolay bilgilendirilmesi için, polis, üniversiteler, sanayi, ticaret ve esnaf odalarının işbirliği yapması elzemdir.

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Ve şimdilik aklıma gelen konu son: Her türlü kişisel tedbire dikkat edelim ne olur…