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11. Lefke Ceviz Festivali yapılıyor

Geçen yıl Covid-19 yasaklarından dolayı yapılamayan festival, bu sene yasakların kalkmasının ardından, sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri alınarak düzenlenecek.

12 Haziran 2021 Cumartesi 16:06
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11. Lefke Ceviz Festivali yapılıyor

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek festival kapsamında Lefke’ye gelenler, yöresel alışverişin yanında, Atilla Karaderi’nin fotoğraf sergisini, Cittaslow Lefke kasabasını, köylerini, Lefke’nin tarihi ve kültürel dokusunu,  Lefke duvarlarına yapılan üç duvar resmini (mural), Bağlıköy kavşağındaki Muflon heykelini ve Soli Afrodit heykelini görme şansına sahip olacak.

Saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak festivalde sırasıyla Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi, Mehmet Geçit’in konseri, müzik dinletisi, Pembe Coşkun konseri yer alacak. Saat 14.30’da rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu düzenlenecek. Ardından Buğra Koççat konseri, LAÜ ekiplerinin gösterisi ve konseri ile sürecek festival, Grup SOS’in konseriyle tamamlanacak.

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