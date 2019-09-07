Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali sürüyor

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:27
11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali sürüyor

“Hayat kısa, festival gibi yaşa” sloganı ile hazırlanan 11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festvali, bu akşam Lefkoşa Sanat Parkı’nda yapılacak sahne gösterileri ve konserler ile devam edecek.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan’dan The Folklore Ensemble GRADICI, Polonya’dan MAJERANKI, Türkiye’den Seferihisar Belediyesi ve Yedirenk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile  Kırgızistandan Tagdir Mezgil Jashoo Folk Dans Gruppa DATKAYM dernekleri katılıyor.

İsmail Özuçar Saki Band, Grup Baria, Sol Anahtarı, Mesarya Genç Müzik grupları da festival süresince konserler verecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Ve Sanat Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim