11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali sürüyor

“Hayat kısa, festival gibi yaşa” sloganı ile hazırlanan 11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festvali, bu akşam Lefkoşa Sanat Parkı’nda yapılacak sahne gösterileri ve konserler ile devam edecek.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan’dan The Folklore Ensemble GRADICI, Polonya’dan MAJERANKI, Türkiye’den Seferihisar Belediyesi ve Yedirenk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Kırgızistandan Tagdir Mezgil Jashoo Folk Dans Gruppa DATKAYM dernekleri katılıyor.

İsmail Özuçar Saki Band, Grup Baria, Sol Anahtarı, Mesarya Genç Müzik grupları da festival süresince konserler verecek.