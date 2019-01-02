11 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Çamlıbel'de Kardelen Sokak üzerinde, bugün saat 13.00 sıralarında 29 yaşındaki Destine Ersalıcı, yönetimindeki NG 691 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında park halinde bulunan minibüsten inip yolun soluna geçmeye çalışan 11 yaşındaki Eyüp Enes Akbal'a çarptı.sonucu yaralanan yaya Eyüp Enes Akbal kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.