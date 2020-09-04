Taşkent’te 11 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı.Köpekten korkarak kaçan çocuk 2,5 metre yükseklikten düşünce sol bacağı kırıldı.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
03.09.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında Taşkent’te, Şht. Reşit Davut Caddesi üzerinde, R.R.(E-61), tasarrufunda bulunan köpeğin yaratabileceği tehlikeye karşı önleyici tedbirleri almaksızın başıboş bulundurduğu köpeğin o esnada bisiklet sürmekte olan 11 yaşındaki çocuğa saldırması sonucu, çocuğu korkarak kaçtığı sırada 2,5 metre yükseklikten atlaması sonucu dengesiz düşmesi neticesinde sol bacağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.