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11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Dün Girne'de yaşanan trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

05 Nisan 2022 Salı 12:58
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11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
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Polisten kazayla  ilgili verilen bilgi şu şekilde:

04.04.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin Bilen YILMAZ (E-41) yönetimindeki SE 764 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan İdil Ada AVVURAN (K-11)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan İdil Ada AVVURAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek çocuk servisinde müşahede altına alınmıştır. SE 764 plakalı araç sürücüsü Bilen YILMAZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 05.04.2022 13:08
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