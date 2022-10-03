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“11 Yıl önce taşeron sistemine geçerken Kamu-İş neredeydi?”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kamu-İş'in 7 okulda yaptığı greve işaret ederek, "Kamu-İş’i sağduyuya davet ediyorum." dedi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 20:30
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“11 Yıl önce taşeron sistemine geçerken Kamu-İş neredeydi?”



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programa katıldı.

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) 7 okulda yaptığı greve işaret eden Bakan Çavuşoğlu, okulların temizliğinden anlaşmalı oldukları şirketin sorumlu olduğunu, çocuklar üzerinden hak arama arayışının olmaması gerektiğini aktardı.

Çavuşoğlu, “Temizlik şirketi bize bu hizmeti sunmak zorundadır. Nasıl sunacağı veya kaç kişiyle sunacağı sözleşmede yazıyor” dedi.

Kamu-İş’in okullarda temizlik hizmetini grev ile engelleyerek, hükümetin üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, “Ben çocukların eğitim haklarını ve hijyenlerini korumalıyım. Hijyensizliğe göz yumamayız. Biz sendikanın eylem hakkına saygı duyarak, öğleden sonra ya da hafta sonu temizlik yapmaya çalıştık. Bizim çalışanlara baskı yaptığımız yoktur. Birine baskı yapacaksak, temizlik şirketine yaparız. Hijyensizlik bu sözleşmenin içerisinde yoktur” ifadelerini kullandı.

“KAMU-İŞ’İ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM…”

“Kamu-İş’i sağduyuya davet ediyorum… Bu çocuklar hepimizin çocukları…” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla çocuklar üzerinden hak arama tarihte görülmemiş bir yaklaşımdır, doğru bir davranış biçimi değil. Sendikanın, tehditle, baskıyla çocukların eğitim haklarını elinden alma hakkı var mı? Varsa söylesin…”

“11 YIL ÖNCE TAŞERON SİSTEMİNE GEÇERKEN KAMU-İŞ NEREDEYDİ?”

Kamu-İş’in en eski sendika olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, “11 yıl önce taşeron sistemine geçerken Kamu-İş neredeydi? Neden göz yumdu?” diye sordu.

Sendikanın diğer bakanlıklarda neden grev yapmadığını da sorgulayan Çavuşoğlu, “Taşeronluğun yanlış olduğunu iddia ediyorsa tüm bakanlıklara gitsin eylem yapsın. Niye çocuklarımızın eğitim hakkını elinden alıyor? Eğitimin devamlılığı ile ilgili her türlü tedbiri alacağız” diye konuştu.

“TAŞERON HİZMET VEREN OKULLARDA NEDEN GREV YAPMIYORSUN?”

9 Eylül İlkokulu’nda bir tane taşeron olduğunu da aktaran Çavuşoğlu, diğer çalışanlarına kadrolu olduğunu ifade etti, şunları kaydetti:

“Taşeron hizmet veren okullarda neden grev yapmıyorsun? Sağduyudan uzak, hırsla alınan kararlar… Kamu-İş’i seviyorum, sendikaları seviyorum, güçlü olmaları gerektiğine inanıyorum ama çocuklar üzerinden hedefinize ulaşmanızı desteklemiyorum. Eylem yapman gereken insanlarla yapmıyorsun, kadrolu insanlarla yapıyorsun.”

Kamu-İş’in samimi olmadığını da belirten Çavuşoğlu, “Çocuklarımızı rahat bırakın, eğitim haklarını ellerinden almayın” çağrısı yaptı.

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Milli Eğitim BakanıNazım ÇavuşoğluKamuİş
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