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110 İşyeri denetlendi!

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından, 20-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 6 ilçede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 110 işyeri denetlendi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 15:33
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110 İşyeri denetlendi!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından, 20-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 6 ilçede yapılan denetimlerde 110 işyeri denetlendi.

Denetlenen işyerlerinde 338 çalışan sigortalı, 178 kayıtlı sigortalı saptanırken, 98 sigortalının ise kayıtlı ancak prim borcu olduğu tespit edildi.

Sigorta denetimlerinde kayıtlı olup primleri eksik olan 37 KKTC vatandaşı, 47 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 14 üçüncü ülke vatandaşı saptanırken, 11 kişinin kayıtlı olmasına rağmen sosyal sigorta prim yatırımlarının gerçek kazancından daha düşük yatırıldığı tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ortak yapılan tahkikatlarda ayrıca 22’si KKTC vatandaşı, 22’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18’i 3.Ülke vatandaşı olmak üzere toplam 62 kayıt dışı çalışan tespit edildi.

Ülke genelinde yapılan ortak denetim sonucunda, toplam kayıtsız çalışan işgücü yüzde 18 oranında  tespit edilirken, kayıtsız çalıştırılan  sigortalılar ile  prim borcu olan işyerlerine Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından  hatırlatma bildirgesi gönderildi.

‘‘KAYITDIŞI YAŞAMLA MÜCADELE İÇİN DENETİMLER ÜLKE GENELİNDE ARTACAK’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından yapılan denetim sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde rutin olarak paylaşılacağını ve Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ile Çalışma Dairesi tarafından yapılan, kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik  ortak denetimlerin, ilerleyen günlerde  ülke genelinde etkin bir şekilde artarak devam edeceğini söyledi.

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