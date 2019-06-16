110 vaka için toplam 52 bin 800 TL tazminat ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Nisan ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 100 üreticiye 110 vaka için toplam 52 bin 800 TL tazminat ödendiğini bildirdi.

Genel Tarım Sigortası Fonu arafından yapılan yazılı açıklamada, “Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerdir” denildi.