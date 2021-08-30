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111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.507 test yapıldı, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi"

30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:58
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111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.507 olup, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 89 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 111kişi ise yerel vakadır. 

58 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


30 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.507   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29    

Yerel Vaka Sayısı: 111  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 89 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .432.851  

Toplam Vaka Sayısı: 16.287   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.942  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2284  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 2022 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 61  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 542  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 455 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 419 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3608 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.805

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