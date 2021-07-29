112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.045 olup, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış, 129 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 112 kişi ise yerel vakadır.
32 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-2
Girne
Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1
İskele
Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1
29 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 112
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258
Toplam Vaka Sayısı: 11.345
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 488
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 270
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2077
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.533