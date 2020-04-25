113 kişinin daha karantina süresi doldu

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan'da Ankara'dan getirilen ve Güneş Residans'ta karantinaya alınan 113 kişinin karantina sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Sağlık Bakanlığı Açıklama Güneş Residans'ta kalan 113 kişi karantina sürelerini tamamladı. 10 Nisan 2020 tarihinde Ankara'dan gelen ve yapılan analizlerin ardından sonuçları negatif çıkan 113 kişi bugün Güneş Residans'tan ayrılmaya başlamıştır. Karantina sürelerini tamamlayan kişiler evlerinde 7 gün daha izolasyon altında kalacaktır."