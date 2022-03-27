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11’inci Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Sergisi gerçekleşti

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nce düzenlenen “TEKERLEKLER CİRİLENSİN” adlı Klasik Otomobil Sergisi, bugün (27-03-202) Gazimağusa Kaleiçi’nde gerçekleşti.

27 Mart 2022 Pazar 18:00
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11’inci Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Sergisi gerçekleşti
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100’ü aşkın otomobilin sergilendiği etkinlikte, araçlar Güvercinlik’ten Mağusa Kaleiçi’ne eskort polisler eşliğinde parça parça konvoylar kalinde geldi.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Asbaşkanı Tolga Tekin yaptığı konuşmada bu serginin Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 11. Tekerlekler Cirilensin sergisi olduğunu vurgularken, Pekur ve İşgüm sponsorluğunda gerçekleşen Sergide her çeşit klasik arabanın mevcut olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği üyesi ve Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Başkanı İsmet Tufan ise konuşmasında, haftalardan sonra havalrın da ısınması ile keyifli bir organizasyon olacağını ve tüm klasik araç severlerin keyifli bir gün geçirmelerini dilerken, kendilerine bu alanı sağlayan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e de teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Birçok kişinin katılımıyla, ilginin hayli yoğun olduğu Sergide nostaljik şarkılar eşliğinde klasik otomobil görsel şölen yaşatıldı.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil DerneğiKlasik Otomobil SergisiTekerlekler Cirilensin
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