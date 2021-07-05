Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

12 ay hapis cezası verildi

Ataçağ LTD’de 2013 yılında ecza deposunda çalışan ve sattığı malzemelere karşılık tahsil ettiği 50 bin TL’yi sirkat eden Muhsin İlvan’ın aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:11
96 Okunma
12 ay hapis cezası verildi

(Kamalı Haber)

Ataçağ LTD’de 2013 yılında ecza deposunda çalışan ve sattığı malzemelere karşılık tahsil ettiği 50 bin TL’yi sirkat eden Muhsin İlvan’ın aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı.

Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçun ciddi ve vahim oluşunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın müştekiye 50 bin TL ödeme yaptığını ve işverenin şikâyetini geri çektiğini belirtti.

Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyetine değinip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu: Artan Sıcaklar, Risk Teşkil Ettiği İçin Düzenlemeye Gittik
Sadıkoğlu: Artan Sıcaklar, Risk Teşkil Ettiği İçin Düzenlemeye Gittik
"Karel’e Bir El Uzat" Etkinliği Düzenleniyor
"Karel’e Bir El Uzat" Etkinliği Düzenleniyor
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim