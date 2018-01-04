12 ayda 544 tutuklu, 129'u öğrenci!

Havadis'in haberine göre, Her geçen gün kullanımı artan uyuşturucu 2017’de ürkütücü bir şekilde artış gösterdi. Geride kalan yılda 544 kişi uyuşturucu suçuna bulaştı, mahkemeye sevk edildi.

KKTC’de uyuşturucu kullanım yaşının 14’e kadar düştüğü ise polis kayıtlarına yansıdı. Mahkemelerde, hemen hemen her gün uyuşturucu suçuna ilişkin bir dava görüşüyor.

Uyuşturucu tacirlerine karşı ada genelinde büyük bir mücadele veren narkotik ekipleri, 2017 yılında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

2017’de yakalanan uyuşturucu türleri arasında, Extacy ve kök Hint Keneviri ziraatındaki artış dikkati çekti.

Miktar her geçen yıl artıyor

Havadis’in Narkotik Şube’den edindiği istatistiklere göre, 2017 yılının tamamında 8 kilogram 893 gram Hint Keneviri, 2 kilogram 690 gram bonzai, 7 bin 618 adet extacy hap, ele geçirilirken, ülkede uyuşturucu alışkanlığının artış gösterdiği yakalanan miktarlarla gözler önünde.

Aynı denetimlerde ortaya çıkan bir başka ürkütücü sonuç ise tüm uyuşturucu maddeleri içerisinde tek kullanımıyla bile bağımlılık yapan eroin ve kokain.

Diğer uyuşturucular gibi öldürücü olan kokain ve eroin de son 1 yılda polis kayıtlarında sıkça görüldü.

Polisin istatistiklerine göre yılın tamamında 578 gram eroin, 334 gram kokain ele geçirildi.

Ülkede geride kalan yılda uyuşturucu ziraatıyla mücadelede de yol kat edildi. 741 kök hintkeneviri polis tarafından bulunarak yok edildi.

544 tutuklunun 201’i KKTC vatandaşı

Narkotik ekipleri 2017’nde 544 kişiyi uyuşturucu suçlarından tutukladı.

Uyuşturucu ile yakalanan kişilerin uyruklarına bakıldığı zaman KKTC vatandaşları dikkat çekti.

Polis, geçtiğimiz yıl 201 KKTC vatandaşını uyuşturucu suçuna bulaştığı gerekçesi ile mahkemeye sevk ederken, aynı suçtan mahkemeye sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da 192 oldu. Uyuşturucu suçuna bulaşan TC-KKTC vatandaşlığı taşıyan çift uyrukluların sayısı 33 olurken, 35 Nijerya, 10 Mısır, 8 Ürdün, 6 Güney Kıbrıs vatandaşı yargıç karşısına çıkarıldı.

2017’de 24 kadın

Narkotik verilerine göre, uyuşturucu suçlarına 1 yılda 24 kadın karıştı. 2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 544 kişinin 520’si erkek, 24’ü ise kadın.

Çocuklar da batakta

Uyuşturucu kullanım yaşının 14’e kadar düştüğü polis kayıtlarına da yansıdı. Narkotik verilerinde sanıkların yaş dağılımının en küçüğü 14-15 yaş oldu.

Narkotik verilerinde 01 Ocak -31 Aralık 2017’de tutuklanan sanıkların yaş dağılımı ürkütücü boyutta.

Verilerde, 14-15 yaş 2, 17 yaş 6, 18 yaş 8, 19-21 yaş 88, 22-28 yaş 185, 29-32 yaş arası 86, 33-38 yaş arası 84, 39-43 yaş arası 32, 44-49 yaş arası 28, 50-55 yaş arası 11, 56-60 yaş arası 4, 61 yaş ve üzeri 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Üniversitelerde tehlike çanları

Uyuşturucu illeti ortaokul ve liselerin yanı sıra üniversitelerde de hızla yaygınlaşıyor.

Geçtiğimiz yıllara oranla, 2017 yılında ada genelinde hemen her üniversitede azımsanamayacak sayıda öğrenci uyuşturucudan tutuklandı.

Verilere göre ülkede okuyan 129 öğrenci uyuşturucu suçundan tutuklandı. Öğrencilerin 30’u Nijerya’lı, 41’i TC, 8’i KKTC olarak kayda geçerken, Sudan, Ürdün, Libya, Fas, İsrail, Tanzanya, Pakistan, Suriye Filistin, Zimbave, Almanya, Türkmenistan ve Mısır uyruklu öğrenciler de uyuşturucu suçuna bulaştı.

Uyuşturucu suçlarında ilk sırada Lefkoşa yer aldı

Lefkoşa, ülkede son yıllarda büyük artış gösteren uyuşturucu suçları arasında ilk sırada yer alırken, Başkenti Gazimağusa takip etti.

2017’de tamamında uyuşturucu suçundan Lefkoşa’da 246 kişi, Gazimağusa’da 130, Girne’de 130, Güzelyurt’ta 29, İskele’de ise 9 kişi tutuklandı.

Buna bağlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında Lefkoşa’da bir yılda 1 kilo 834 gram Hintkeneviri, 516 gram Bonzai, 74 gram kokain, 3 gram eroin, 3 adet LSD, 1121 Extacy hap, 152 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

İşlenen suçların ikinci adresi olan Gazimağusa’da ise 372 gram Hintkeneviri, 1 kilo 781 gram Bonzai, 101 gram kokain, 7 gram MDMA, 1393 adet extacy hap ve 19 kök Hintkeneviri bitkisi tespit edildi.

Lefkoşa ve Gazimağusa’nın ardından Girne’de yapılan operasyonlarda ise Extacy hapın artışı dikkat çekti. Girne’de 2017’de 3 kilo 929 gram Hint Keneviri, 159 gram bonzai, 158 gram kokain, 5104 adet extacy hap ele geçirildi.

Kullanıcılar da tedarikçiler de Ercan’ı tercih etti

Ülkeye uyuşturucu sokmak için en çok tercih edilen nokta Ercan Havalimanı oldu. Detektör köpekler geçtiğimiz yıl, Ercan Havalimanı’nda 6 çeşit uyuşturucu tespit etti.

Raporlara göre havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen 86 kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda Ocak-Aralık aylarında, 309 gram Hint Keneviri, 1 gram MDMA, 3 gram eroin, 1 gram kokain, 192 adet extacy ve 3 adet LSD içeren pul ele geçirildi.

Liman ve kara giriş kapıları da kullanıldı

Uyuşturucu tacirleri, ülkeye uyuşturucuyu sokmak için limanları ve kara giriş kapılarını da kullandı. Yapılan polis denetimlerinde, 12 ayda Girne Turizm Limanı’nda 10, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda 10, Akyar Kara Kapısı’nda 2, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda 1, Bostancı Kara kapısında 2, Lokmacı Kara kapısında 10 kişi tutuklandı.

Girne Turizm Limanı’nda 28 gram Hintkeneviri, 1665 adet extacy hap, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda 215 gram Hint Keneviri, 28 gram kokain, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda 37 gram Hint Keneviri, Akyar Kara kapısında 25 gram Hint Keneviri, 6 gram bonzai, 2 gram kokain, Bostancı Kara kapısında 3 gram bonzai, Lokmacı Kara kapısında ise 91 gram Hint Keneviri ele geçirildi.