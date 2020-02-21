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12 firma ülkeyi Dubai'de temsil etti

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak kabul edilen ve Dubai'de düzenlenen 25. Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı tamamlandı.

21 Şubat 2020 Cuma 12:05
12 firma ülkeyi Dubai'de temsil etti
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Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak kabul edilen Dubai'deki 25. Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı tamamlandı.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 16 Şubat’ta açılan ve dün tamamlanan fuara Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonuyla “North Cyprus” markası altında 12 firma katıldı.

Oda, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Arden Gıda, Narin Kurabiyeleri, Gülgün, Akgöl, Onan, Avunduk, Koop süt ürünleri, Defne Helva, Helvasan Mardo, Con ve Old Jhon’dan yetkili ve temsilcilerinin fuardan memnun olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 21.02.2020 13:09
Anahtar Kelimeler:
North CyprusGulfood Uluslararası Gıda FuarıDubai Dünya Ticaret Merkezi
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