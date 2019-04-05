12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!

Girne’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde ülkede kaçak kaldıkları belirlenen ikisi Türkiyeli, 6’sı Bangladeşli ve 4’ü Pakistanlı 12 zanlı hakkındaki soruşturma süreci tamamlandı. Mahkemeden haklarında toplamda 9 gün tutukluluk emri alınan zanlılardan sekiz tanesi ülkeden ihraç edildi. Geriye kalan 4 Pakistanlı zanlının pasaportlarından sorun olduğu, ihraç işlemlerinin bekletildiği belirtildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde Dursun Sinekçi 20 Kasım 2017, Mehmet Karaburç 30 Ocak 2019, Johir Rayhan15 Haziran 2016, Jahangir Alam 01 Ağustos 2018, Mohammad Daneskhan 28 Aralık 2017, Rocky Kumar Roy 25 Mart 2017, Rızwan Arif 12 Ağustos 2017, Rehman Talib 12 Aralık 2018, Nadeem Ahmad 09 Eylül 2016, Mirza Mobeen Baig 30 Ekim 2017 ve Siham Muhammed’in ise 28 Nisan 2016 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulundukları belirlenerek, tutuklanmışlardı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin tamamlanması amacı ile toplamda 9 gün tutukluluk kararı alınmıştı.