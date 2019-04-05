Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!

05 Nisan 2019 Cuma 20:49
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
banner44

Girne’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde ülkede kaçak kaldıkları belirlenen ikisi Türkiyeli, 6’sı Bangladeşli ve 4’ü Pakistanlı 12 zanlı hakkındaki soruşturma süreci tamamlandı. Mahkemeden haklarında toplamda 9 gün tutukluluk emri alınan zanlılardan sekiz tanesi ülkeden ihraç edildi. Geriye kalan 4 Pakistanlı zanlının pasaportlarından sorun olduğu, ihraç işlemlerinin bekletildiği belirtildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde Dursun Sinekçi 20 Kasım 2017, Mehmet Karaburç 30 Ocak 2019, Johir Rayhan15 Haziran 2016, Jahangir Alam 01 Ağustos 2018, Mohammad Daneskhan 28 Aralık 2017, Rocky Kumar Roy 25 Mart 2017, Rızwan Arif 12 Ağustos 2017, Rehman Talib 12 Aralık 2018, Nadeem Ahmad 09 Eylül 2016, Mirza Mobeen Baig 30 Ekim 2017 ve Siham Muhammed’in ise 28 Nisan 2016 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulundukları belirlenerek, tutuklanmışlardı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin tamamlanması amacı ile toplamda 9 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2019-04-05 20:52:46

bırakın be garipleri.esas cezai suç işleyip torpillenen pislikleri sınır dışı edin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
500’ün üzerinde kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi!
500’ün üzerinde kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim