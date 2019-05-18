12 kesilip yüzülmüş kasaplık kuzu tespit edildi

Türkmenköy’de, dün saat 14.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A ‘nın (E-40) kullanımında bulunan araçta Rum yönetimi bölgesinden gümrüksüz olarak getirilmiş 12 kesilip yüzülmüş kasaplıktespit edilerek emare olarak alındı.

Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.