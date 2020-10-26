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12 mülteci polis hücrelerinde karantinaya alındı

Mağusa’da dün akşam Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında tespit edilen Suriye uyruklu 12 mülteci polis hücrelerinde karantinaya alındı, gıyaplarında gerçekleştirilen tutukluluk duruşmasında mahkeme 2 gün tutukluluk emri verdi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:20
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12 mülteci polis hücrelerinde karantinaya alındı

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin dün akşam devriye görevi sırasında Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında tespit edilen Suriye uyruklu 12 mülteci polis hücrelerinde karantinaya alındı. Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edilen mülteciler bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılamazken, gıyaplarında görüşülen tutukluluk müracaatında haklarında başlatılan soruşturma nedeni ile 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

TEKNE İLE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde, Suriye uyruklu 12 şahsın 25 Ekim 2020 tarihinde Mağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında bir market önünde, devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Suriyeli şahıslardan yapılan sorgulamalarında 24 Ekim 2020 tarihinde Mersin’den bir tekneye binerek 25 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde tespit edilemeyen bir yerden sahile çıktıklarının tespit edildiğini açıklayan Derman, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek mültecilerin 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

Son Güncelleme: 26.10.2020 17:26
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