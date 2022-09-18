"12. Olağan Kurultayı'mızın demokrasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum"

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başkan Adayı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DP 12. Olağan Kurultayı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasi hayatına ve tüm demokrat parti ailesine hayırlı olmasını diledi.