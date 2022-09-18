"12. Olağan Kurultayı'mızın demokrasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum"

Ataoğlu'nun açıklaması şu şekilde;
"Değerli Demokrat Partili Kardeşlerim. Şimdiden 12. Olağan Kurultayı'mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasi hayatına ve tüm demokrat parti aileme hayırlı olmasını diliyorum.
Kurultayımıza katılarak partimizin yükselişine katkıda bulunan kardeşlerime teşekkür ederim. Oylama Lefkoşa Atatürk kapalı Spor salonunda saat 21:00'e kadar devam edecektir.
Tüm üyelerimizin bu tarihi demokrasi şölenimize katılarak Demokrat Parti'nin şahlanışına ortak olacağına inancım tamdır."