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"12. Olağan Kurultayı'mızın demokrasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum"

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başkan Adayı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DP 12. Olağan Kurultayı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasi hayatına ve tüm demokrat parti ailesine hayırlı olmasını diledi.

18 Eylül 2022 Pazar 16:07
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"12. Olağan Kurultayı'mızın demokrasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum"


 Ataoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Değerli Demokrat Partili Kardeşlerim. Şimdiden 12. Olağan Kurultayı'mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasi hayatına ve tüm demokrat parti aileme hayırlı olmasını diliyorum.

Kurultayımıza katılarak partimizin yükselişine katkıda bulunan kardeşlerime teşekkür ederim. Oylama Lefkoşa Atatürk kapalı Spor salonunda saat 21:00'e kadar devam edecektir.

Tüm üyelerimizin bu tarihi demokrasi şölenimize katılarak Demokrat Parti'nin şahlanışına ortak olacağına inancım tamdır."

Son Güncelleme: 18.09.2022 16:16
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluDemokrat PartiDPKurultay
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