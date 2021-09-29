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12 saatlik elektrik kesintisi

Girne’de yarın bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

29 Eylül 2021 Çarşamba 16:59
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12 saatlik elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-20.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Teknecik ve Elexus Otel arasında kalan bölge, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyurdu.

Öte yandan yarın ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle de 09.00-17.00 saatleri arasında Tatlısu, Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine de elektrik enerjisi verilemeyeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 29.09.2021 17:26
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