12 Soruda Batı Nil Virüsü Hastalığı

12 SORUDA BATI NİL VİRÜSÜ HASTALIĞI



1- Batı Nil Virüsü Hastalığı Nedir ?

Anofel ve Culex türü sivrisineklerin insanları sokması sonucu ortaya çıkan, ilk belirtileri ateş, halsizlik, göz-baş ağrıları, yayın kas ağrıları ve mide bulantısı olan, bazı insanlarda beyin tutulumu (ensefalit) ve ağır kas tutulumu (felç) gibi ağır seyir izleyebilen Flavivirüs grubu hastalığa Batı Nil Virüsü hastalığı denir.

2- Bu virüs hangi ortamlarda, iklimlerde görülür ?

Hastalık özellikle Asya, Afrika ve Orta-Doğu ülkelerinde genellikle sinek türlerinin yoğun bulunduğu sıcak-tropik bölgelerde ve sulak alanlarda görülmektedir. Buna rağmen son yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinde de binlerce vaka bildirimi yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl Yunanistan’da 75 , Türkiye’de ise 26 Vaka saptanmıştır. İklim değişimi ve Küresel ısınmanın bu hastalığın Avrupa ve Akdeniz gibi bölgelerde görülmesine zemin hazırladığı bildirilmektedir.

3-Batı Nil Virüsü insanlara nasıl bulaşır ?

Hastalık genellikle Anofel veya Culex. cinsi sivrisineklerin ısırması sonucunda insanlara bulaşır. Batı Nil virüsü enfekte kuşlar tarafından (vektör olarak) taşınmakta olup, bu kuşları sokan sivrisineğin sonrasında insanları hedef alması sonucunda hastalık insanlara taşınmış olur. Batı Nil Virüsü daha ender olarak Organ nakilleri, anne sütü ve kan nakli yoluyla da insanlara bulaşabilir. Bu yollar haricinde insandan insane direkt bulaşı bildirilmemiştir. Hastalık insanlarda olduğu gibi atlarda da görülebilir.

4-Hastalığın ilk belirtileri nelerdir ? Nasıl seyreder?

Sinek ısırmasının 5 ila 15 gün sonrasında belirtiler başlamaktadır. Genellikle ilk belirtiler halsizlik, iştahsızlık, yaygın kas ağrıları, göz-baş ağrıları, kusma, cilt döküntüleri ve ateş olarak görülür.

Pek çok kişide hastalık kendi kendini sınırlayıcı, destek ve istirahat tedavisi ile düzelen iyi bir seyir izler. Ağır vakalarda ise yaygın kas güçsüzlüğü, felç, bilinç değişiklikleri, ışık hassasiyeti, yayın döküntü ve nöbet (havale) görülebilir.

5- Batı Nil Virüsü Hastalığı ateşsiz geçirilebilir mi?

Evet! Ateş sanıldığı gibi tüm Batı Nil Virüsü vakalarında görülen bir belirti değildir. 5 hastanın 4 ünde ilk belirtiler arasında ateş yer almaz!

6- Hastalık ölümcül müdür? Nasıl ilerler?

Hastalığın ölümcül seyri beyin ve sinir sistemi tutulumu ile ilişkilidir, genellikle yaşlı kişilerde olmak üzere yaklaşık yüz vakadan birisinde ağır seyir görülür. Bu vakaların ise yüzde 3 ila 15’i ölüm ile sonuçlanabilir.

7- Batı Nil Virüsü Hastalığı tanısı nasıl konur ?

Hastalık belirtileri pek çok diğer virüs hastalığı ile karışabileceği için ağır seyir izleyen vakalarda, hastalıktan şüphelenildiği takdirde hastane yatışı yapıldığı esnada kandan alınan özel antikor testleri ile tanı konulabilir. Bunun haricinde basit bir hızlı tanı yöntemi bulunmamaktadır.

8- Batı Nil Virüsü belirtileri hangi hastalıklarla karışabilir?

Batı Nil Virüsü hastalığı pek çok virüs hastalığı ile aynı belirtileri gösterebilir. Bunlar arasında Tifüs, Uçuk hastalığı (Herpes Ensefaliti), Lyme hastalığı, Menenjit ayrıca Hipolisemi, Toxoplasma hastalığı ve Beyin Tümörleri sayılabilir. Zaman zaman MS, Çocuk felci, Gullian Barre hastalığı hatta Grip veya Enterovirüs hastalıkları ile de karıştırılabilir.

9- Batı Nil Virüsü tedavisi nasıl yapılır ?

Çoğu hastada belirtiler hafif ve geçici seyrettiğinden destek tedavisi (Ağız veya damar yolundan sıvı alımını desteklemek, vitamin ve ağrı kesiciler) yeterli olmaktadır. Ağır vakalar yoğun bakım şartlarında izlenir, beyin ve kas tutulumuna yönelik ilaç tedavisi verilir. Hastalığa özgü bir anti-viral ilaç henüz keşfedilmediğinden, ağır vakalarda diğer hastalıklarda da kullanılan İnterferon veya İmmünglobülin denilen ilaçlar denenmektedir.

10- Bu hastalığın ileri dönemde oluşturabileceği sağlık sorunları nelerdir?

Özellikle 75 yaş üzeri kişilerde ağır seyir görülebilir. Ağır seyir ile birlikte beyin, sinir sistemi ve kas tutulumu olan kişilerde tedavi sonrası bile sinir sistemindeki hasara bağlı sakatlıklar ve yürüme-denge güçlükleri görülebilir. Hastalığı belirtisiz veya hafif atlatan kişilerde uzun dönemde herhangi bir sağlık sorunu görülmesi beklenmez.

11- Batı Nil Virüsünün Aşısı var mıdır?

Batı Nil Virüsü için aşı çalışmaları devam etmekte olup insanlarda şu anda rutin olarak uygulanabilien bir aşısı bulunmamaktadır.

12-Batı Nil Virüsü Hastalığından nasıl korunulur ?

Hastalığın yayılmasını önlemenin başlıca yolu sineklerle mücadeledir. Buna göre sineklerin ürediği su birikintilerinin islahı, evlere sineklik takılması, cilt üzerine sürülerek kullanılan sinek kovucular ve salgın dönemlerinde uzun kollular ve pantolonların giyilmesi başlıca önlemlerdir. Kuş ölülerinin toplanması ve sivrisinekler ile temasının önlenmesi alınabilecek bir diğer önlemdir.