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12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Alikko ile Caher’le açılacak

Bu yıl 12’ncisi gerçekleşecek Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali 28 Ağustos Salı gecesi Alikko ile Caher film gösterimi ile başlayacak. 

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:43
12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Alikko ile Caher’le açılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Tunç ve Osman Balıkçıoğlu’nun hayat verdikleri Alikko ile Caher karakterlerinin mizah ve komedi gösterisi 28 Ağustos Salı gecesi saat 20:30’da Çağlayan Parkı’nda kurulacak Festival sahnesindeki dev ekranda gösterilecek. 

Kortej yürüyüşü 29 Ağustos Çarşamba saat 19:30’da Dereboyu Mehmet Akif Caddesi’nden başlayacak Çağlayan Parkı’nda sona erecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ,HAS-DER ve TUFAD’ın biraraya gelerek organize ettikleri 12.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde halk dansları, müzik, gölge oyunu, modern dans gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı program ise 29 Ağustos Çarşamba günü başlayacak ve 2 Eylül’de sona erecek. 

Festivalde bu yıl KKTC, Portekiz, İrlanda, Çekya ve Türkiye’den halk dansları ekipleri yer alacak.

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Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları FestivaliAlikko Ile Caher FilmiÇağlayan ParkıGündemKıbrıs
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