12. VE 13. MAAŞLAR ÖDENMEYEBİLİR!

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

KKTC'de 45 gündür süren hükümet arayışları, Aralık ayı maaşları ve hem emeklilerin hemde memurun beklediği 13. maaş ödemelerinin nasıl yapılacağı noktasında büyük bir soru işareti olarak duruyor. Esnafın yıl sonunda can suyu olarak nitelendirdiği 13. Maaşların ödenmemesi sadece memura ve emekliye değil, Covid-19 Pandemisi nedeniyle zaten zor durumda olan esnafa büyük bir darbe vuracak.

Kamuda Aralık ayı maaşları toplamı 650 Milyon TL, 13. maaş toplamı ise 850 milyon TL tutarında.

Hükümet arayışlarında "Türkiye ile uyumlu hükümet" beklentileri her geçen gün yükselirken, 13. Maaş ödemeleri için tek alternatif yine Türkiye'den gelecek olan bir yardım eli olarak görülüyor.

Haftasonu siyasi parti liderleri ile bir kez daha bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hafta başında hükümet kurma görevi için bir milletvekiline görev vermesi bekleniyor.