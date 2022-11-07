12 YAŞINDA'Kİ ÇOCUK SUSMADI KKTC YARGISI SENDE ACIMA...



Hayvan gösterecek bahanesi ile küçük çocuğa aklı almaz cümleler kurup, hareketlerde bulunmuş. SENDEN ALA HAYVAN MI OLUR...

Ülkede az dert var gibi şimdi de ÇOCUK İSTİSMARI aldı başını gidiyor. Her gün bir çocuk istismar ediliyor. Gün yüzüne çıkanlar bir de çıkmayanlar var. Koca koca insanlar el kadar çocukları istismar ediyor. Bunları yaşayan ailer ve buna mağruz kalan çocuklarımızı düşünen bir yetki organı var mı acaba?



Var olduğunu iddia edecek olanlar var ise, her gün gerçekleşen bu tür iğrenç ötesi vakalar ile pek olmadığını ve caydırıcı cezlara tabi tutulmadığını anlıyoruz. Hemen hemen , her gün bir çocuğumuz buna mağruz kalıyor.

*Ne demek ya el kadar çocuğa o iğrenç cümleleri kurmak.

*Ne demek ya o küçük çocuğa bir yerlerini dokundurmak.

*Ne demek ya o küçük bedene sahip çocuğa dokunmak.



Sen ve senin gibi psikopat ve ağır hasta varlıklar yüzünden çocuklarımız asla güvende olmuyor olmayacak. Sen nasıl bir canlısın ki, el kadar çocuk üzerinde iğrenç emelini gerçekleştirmek istedin. UTANMAZ bir de evine gelen arkadaşının evladına. Nasıl bir kötü.plan, hastalıklı düşünce ve acizlik. Sen ve senin gibilerin bu dünyada yaşamaya gram hakkı yok.

Yok uzak akraba kızı, arkadaş'ının kızı, komşu oğlu, bazen üvey çocuk hiç bir şeklide jız kesmiyor. Nasıl bir cezai ehliyet uygulanıyorsa bilmiyoruz ama belli ki kimse bunu ciddiye almıyor. En adil cezalar verilmeli , en sert şekşide ceza verilmeli. Çocuklarımızın hayatlarını, hayallerini geleceklerini mahvetmeye çalışan herkesin en ağır cezayı alması gerekiyor.

6 ay veya 1 yıl ceza alsa kabul edilir değildir. Öyle sağlam ve keskin olmalı cezaları ki artık bırakın çocuklara bunları yapmayı, kimsenin çocuğuna gözleri ile bakamamaları gerekiyor. Kimse evladını kendi bilmez manyak ruhlu ve pis insanlar için dünyaya getirmiyor. Kimse evladının hayatı boyunca travmalar ile yaşamasını istemiyor . Hiç bir anne baba böyle insanların evlatlarına el sürelerini istemiyor.

Soruyoruz sizlere Sayın yargı yasalar'ını yapan hükümete.

Sizlerin evlatlarına, torunlarına böyle bir şey yaşatılsa nasıl bir ceza alamalarını isterdiniz? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl hangisi. Yetrli geliyor mu size bu ceza süreleri. Neyi bekliyoruz bir zamanlar Mustafa Diker'in yaşadıklarını yine mi yaşayalım. Hastalığa çare bulamadığımız sürece yayaılacağını, kan krene dönüşeceğini ve daha çok çocuğumuzun bunlara mağruz kalacağını düşünemiyor musunuz?

Pislikler temizlenmediği sürece çoğalıp ülkeyi, insanları, çocuklarımızı kirletmeye devam edecektir. İşte tam böyle durumlarda İRAN geliyor aklımıza. Günlerdir İRAN için her türlü tepkiyi koyduk ama böyle durumlarda'ki şeriat kanunu çok geçerli oluyor. Bakın bakalım başka ülkelerde çocuk istismar ve tecavüzlere nasıl cezalar uygulanıyor ve bşr tekrarı da asla olmuyor.



Kimsenin çocuğunu sevemez olduk. Hiç bir çocuğu kuçağımıza alamaz olduk. Kendini bilmezler, sapık ruhlu yaşları aşan varlıklar yüzünden çocuklarımız robot gibi bir hayata mağruz bırakılıyor. Okula bırak, okuldan al derse götür, arkadaşı ile oynayacak götür bekle al. Eskisi gibi değil hiç bir şey artık. Çünkü o kadar fazlayız ki artık , o kadar çok farklı milletten insanla içe yaşıyoruz ki neyin nereden nasıl geleceğini bilmiyoruz.

Buna mağruz kalan çocukların ne yaşadığını bilmiyoruz . Daha ne kadar ileri gidilmiş vakalar var onu da bilmiyoruz. Bilinen tek bir şey var bu iğrenç eylemleri yapan ve yapmaya devam eden pisko manyaklar ile aynı ülkede yaşıyoruz ve bundan çok huzursusuz.

Hiç bir çocuk, aile ve birey bunları yaşamak zorunda değil. İnsanlar evlat büyütüyor oyuncak bebek değil. Buradan yasa ve yargıyı yapanlara sesleniyoruz. Ekmek çalanı değil istismarcı, tacizci ve tecavüzcü hasta varlıklar'dan temizleyin bu ülkeyi... Ağır ve caydırıcı yaptırımları uygulayın.



KİMSE EVLADINI SOKAKTA BULMADI...



KARAKUŞ