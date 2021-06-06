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12 yaşındaki çocuk kuyuya düştü

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Ziyamet Depolar mevkiinde, Ziyamet’te sakin Süleyman GÜLER (Ç-12) koyun otlattığı esnada ağız kısmı kuru otlar ile örtülü bulunan 12 metre derinliğindeki kuyunun kenarına basması sonucu kuyu içerisine düştü

06 Haziran 2021 Pazar 09:17
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12 yaşındaki çocuk kuyuya düştü

05.06.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ziyamet Depolar mevkiinde, Ziyamet’te sakin Süleyman GÜLER (Ç-12) koyun otlattığı esnada ağız kısmı kuru otlar ile örtülü bulunan 12 metre derinliğindeki kuyunun kenarına basması sonucu kuyu içerisine düşmüştür. Adı edilen düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Süleyman GÜLER, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:51
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