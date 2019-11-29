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12 yaşındaki kızı sosyal medyadan taciz etti!

29 Kasım 2019 Cuma 20:25
12 yaşındaki kızı sosyal medyadan taciz etti!

Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve elektronik haberleşme yasasına aykırı suçlarından tutuklanan Dirvana Onaç mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve elektronik haberleşme yasasına aykırı suçlarından methalder olduğunu söyledi. Kesat, bir otobüs şirketinde şoför olarak çalışan zanlının 15-27 Kasım tarihleri arasında adına kayıtlı messenger hesabı üzerinden 12 yaşındaki kız öğrenciye “canım”, “uyuduğunda görüntüyü aç göreyim seni” ve “sen ister misin göresin” mesajlar attığını söyledi.

Polis memuru Kesat, 28 Kasım tarihinde ailesi ile birlikte adli şubeye gelen 12 yaşındaki kızın şikâyette bulunduğunu, okul şoförü olan zanlının kendisine defalarca mesaj attığını, bu mesajlardan tedirgin ve rahatsız olduğu için önce durumu okul öğretmenlerine anlattığını, ardından da ailesini anlattığını söylediğini kaydetti.

Fezile Kesat, zanlının aynı gün adli şubeye celp edildiğini ve atılan mesajlarla ilgili izahat istendiğini söyledi. Polis memuru Kesat, zanlının 12 yaşındaki kızla messengerde arkadaş olarak mesajlaştıklarını, kızın ailesinin elektronik eşya sattığını bildiği için eşya satın almak niyeti ile ve eşyaları görmek için görüntülü olarak konuşmak istediğini iddia ettiğini belirtti. Kesat, “Sen de görmek ister misin” mesajıyla ilgili ise izahatta bulunamadığını söyledi. Kesat, zanlının akabinde görüntülü konuşmakla ilgili bir yanlış yapmış olabileceğini söylediğini aktardı.

Polis, müşteki kızın ayrıca zanlının kendisine whatsaptan da “Günaydın” “nasılsın ”uyan” şeklinde mesajlar attığını ancak o mesajları sildiğini söylediğini aktardı.

Kesat, 58 yaşında olan zanlının 12 yaşındaki çocukla arkadaşlık kurup attığı mesajlarla ilgili mantıklı bir izahatta bulunamadığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, suçlamaları kabul etmediğini ve davalarını kabul etmediğini kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Daş 2019-11-29 21:42:12

Kodumun sapığı umarım bir kişi bile yüzüne bakmazda tek kalırsın içinde

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