120 adet kare balya küle döndü

Güvercinlik - Çayönü Anayolu’nun kuzey kısmında bulunan arazi içerisinde dün yangın meydana geldi.

Yangın sonucunda 168 dönüm anız, 35 adet rulo balya ve 120 adet kare balya yandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 24.06.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Güvercinlik - Çayönü Anayolu’nun kuzey kısmında bulunan arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 168 dönüm anız, 35 adet rulo balya ve 120 adet kare balya yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,soruşturma devam etmektedir.