124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.440 olup, 124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 95 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 124 kişi ise yerel vakadır.
38 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 1kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 3 / Kumsal-1/ Gönyeli-5/ Marmara-3/ Yenikent-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Köşklüçiftlik-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Göçmenköy-2/ Çağlayan-1/ K.Kaymaklı-8/ Ortaköy-4/ Surlariçi-3 / Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-1
Girne
Girne Merkez-30 / Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Karakum-5/ Karaoğlanoğlu-3/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Çamlıbel-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-6/ Beylerbeyi-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-8 / Dumlupınar-1/ Çanakkale-2/ Maraş-2/ Mutluyaka-2/ İnönü-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-6
İskele
Bafra-1
Güzelyurt
Serhatköy-1
Lefke
Gemikonağı-1
5 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.440
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 142
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 95
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.034.222
Toplam Vaka Sayısı: 12.177
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.601
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1536
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1378
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4107
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 470
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 369
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2591
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.540