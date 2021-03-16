Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

125 KİŞİLİK YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULUYOR

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Orman Dairesi bünyesinde 1 Nisan ile 30 Kasım arasında görev yapacak 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi kuruluyor.

16 Mart 2021 Salı 11:22
681 Okunma
125 KİŞİLİK YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULUYOR

Bakanlar Kurulu’nun bu konuda aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevsimlik işçi statüsünde alınacak 125 kişi için gerekli ödenek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanacak.

TÜRKSAT’TAN KURAKLIK BELİRLEME İÇİN HİZMET SATIN ALINACAK

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kararı doğrultusunda bitkisel üretim alanlarında kuraklık kontrolü için Türksat’tan hizmet satın alınmasına karar verdi.

Karara göre, fon tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı ve ortorektifikasyonu için 121 bin 39 dolar 40 sent ile kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılması için 15 bin 464 doların, tek tedarikçi olan Türksat Anonim Şirketi’nden hizmet alınması için kullanılmasını onayladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
Ataoğlu: İlk etapta kapalı grup turizm uygulamasına geçilebilir
Ataoğlu: İlk etapta kapalı grup turizm uygulamasına geçilebilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim