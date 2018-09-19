129 Bin Euro’yla Ercan’dan çıkmak istedi

Ercan Havalimanı’nda dün E.G.(E-46), Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, 129 bin 300 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
E.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diğer polisiye haber;
MÜSTAHTEM TARAFINDAN HIRSIZLIK
Gazimağusa'da faaliyet gösteren Petek Pastanesi’nde çalışan K.E.G.’nin (E-50), diğer şubelere götürmek üzere işletmeden aldığı gıda, şarküteri ürünleri ve demirbaş eşyalarını ilgili yerlere teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Ağustos 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasında işlenen suçla ilgili söz konusu şahıs tutuklandı.
Böyle büyük rakam parayı neden bankaya yatırmazlar bilirlerki 10 bin dolardan fazla para çıkış yapılmaz Peki yasal işlem sonra ne oluyor bunlar kumardan mı kazanılan yoksa başka bişemi nedirki acap