Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95918
ALTIN
242.382
DOLAR
6.2535
STERLİN
8.2223
EURO
7.3000
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
İş yaşam dengesi için 5 püf nokta: Mutluluk ve başarı formülü
İş yaşam dengesi için 5...
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız'...
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!

129 Bin Euro’yla Ercan’dan çıkmak istedi

129 bin 300 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalıştı

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:38
129 Bin Euro’yla Ercan’dan çıkmak istedi

Ercan Havalimanı’nda dün E.G.(E-46), Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, 129 bin 300 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. 

E.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haber;

MÜSTAHTEM TARAFINDAN HIRSIZLIK 

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Petek Pastanesi’nde çalışan K.E.G.’nin (E-50), diğer şubelere götürmek üzere işletmeden aldığı gıda, şarküteri ürünleri ve demirbaş eşyalarını ilgili yerlere teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. 

Ağustos 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasında işlenen suçla ilgili söz konusu şahıs tutuklandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıPara Kambiyo YasasıGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2018-09-19 13:27:27

Böyle büyük rakam parayı neden bankaya yatırmazlar bilirlerki 10 bin dolardan fazla para çıkış yapılmaz Peki yasal işlem sonra ne oluyor bunlar kumardan mı kazanılan yoksa başka bişemi nedirki acap

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
YDP Ulukışla’da açık hava toplantısı gerçekleştirdi
YDP Ulukışla’da açık hava toplantısı gerçekleştirdi
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Devlet Üretme Çiftlikleri rezerv arazilerinin kiralanması için başvuru kabul edecek
Devlet Üretme Çiftlikleri rezerv arazilerinin kiralanması için başvuru kabul edecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim