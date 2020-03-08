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13 bebeğin sağlığı çok iyi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent doktor Ceyhun Dalkan hastane yangınından kurtarılan bebekler hakkında açıklama yaptı

08 Mart 2020 Pazar 17:39
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13 bebeğin sağlığı çok iyi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor Ceyhun Dalkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Dalkan bütün hastane personelinin yangından kurtarılarak getirilen bebeklere kendi evlatları gibi baktığını aktararak teşekkür etti.

Dalkan’ın açıklaması şöyle:

“Lefkosa · 28 Şubat’ta Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonucunda etkilenen Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki 13 yenidoğan bebek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünite’mize çok acil şartlarda kabul edildi. Bebekler hızlıca stabil edilip tedavilerine başlandı. Ayrıca başka bir özel hastanede zor doğan bir bebek de ünitemize kabul edilip tedavisine başlandı. Bu süre içerisinde sağlıklarına kavuşan 5 bebek annelerine teslim edildi ve diğer 6 bebek ise sağsalim bir şekilde 6 Mart cuma günü BNDH’ne geri transfer edildi. 3 bebeğimizin tedavisi, istekleri üzerine, ünitemizde devam etmektedir.

Bebeklerin geldiği ilk andan itibaren bebeklere canla başla, kendi evlatları gibi bakan başta Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlu hemşirem Nesrin Özyıldırım olmak üzere tüm hemşirelerime (Mahmut Güler Atlar, Linara Achilova, Hatice, Gamze, Işık, Nursena, Canan, Sinem ve Begüm) personelime (Dudu-Esila Arlı) sonsuz teşekkür ederim.

Çalışma azminizden, bebekleri sahiplenmenizden gurur duydum.”

Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu Üniversitesi HastanesiÇocuk SağlığıBebek Hasta
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