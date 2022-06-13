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13 Haziran 2022 / Burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 13 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

13 Haziran 2022 Pazartesi 19:26
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13 Haziran 2022 / Burç yorumları
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Koç

Bir hevesle uzun vadeli planlar yapmamakta yarar var. Kalıcılık için daha kapsamlı düşünce birlikleri gerekli.

Boğa

Duygusal deneyimlerinizin yoğunluğu artabilir, kendinizi ve yaşadıklarınızı sorgulayabilirsiniz.

İkizler

Olumlu yüzleşmeler yaşanabilir, eşiniz veya partnerinizle daha yakın duygusal temaslar kurabilirsiniz.

Yengeç

Kendinizi arka plana ittiğiniz konularda başkalarıyla çatışabilir, yeni bir arayış içine girebilirsiniz.

Aslan

Kendinizi tam da olduğunuz gibi yansıtabilir, bundan keyif alabilirsiniz. İşine gelmeyen kişilerle yolları ayırmak söz konusu olabilir.

Başak

Konfor alanı sunan alışkanlıklarınızın sizi ileriye götürmediği gerçeğini idrak edebileceğiniz gelişmeler söz konusu.

Terazi

Günlük konuşmalarınızda bile derinlik ve bilgelik sergilemeniz mümkün. Yüzeysel ilişkilerden uzak kalmayı seçebilirsiniz.

Akrep

Geçmişten beri anlamlı ve değerli gelen eşyalara sahip olmak önemli olabilir. Ancak duygusal kaynaklı harcamaların ölçüsünü kaçırmamalısınız.

Yay

Kişisel değer ve yargılarınız ön planda olabilir. Bundan dolayı büyük kararlar alırken objektif tutum sergilemeye çalışabilirsiniz.

Oğlak

Sosyalleşme isteğiniz azalabilir. Güven duyduğunuz ve sevgi beslediğiniz insanlarla paylaşımda bulunmayı deneyebilirsiniz.

Kova

Çevrenizde gerçekleşen olaylara duyarsız kalmak istemeyebilir, yön veren ve değiştiren kişi olmak isteyebilirsiniz.

Balık

Çalıştığınız gruplarda ilişkilerinizi geliştirebilir, zorunlulukları avantaja çevirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

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Burç YorumlarıMurat İpek
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