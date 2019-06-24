13 kaçak yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kalan 13 kişi dün Girne’de Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, Girne’de 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda zanlılar Mustafa Nawaz, Avais Ali, Awaies Ali Faiz,Muhammed Khan’ın yakalandığını ve mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, diğer zanlılar Sami Ullah, Ghulam Abbas Azad, Khasif Shamel, Muhammad Masum Mıah, Ullah Ghulam, Suny Sahota, Muhammad Khanana, Mahmod Reuk ve Mustafa Muhammam’ın ise önceki gün yakalandığını ifade etti.Zanlılar hakkındaki ihraç işlemlerinin devam ettiğini kaydeden polis, Mustafa Nawaz, Avais Ali, Awaies Ali Faiz,Muhammed Khan’ın 8 gün,diğer 9 zanlının ise 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.