13 KİŞİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPARKEN YAKALANDI

Marmara bölgesi 10. Sokak'ta yapılan operasyonda 2 kadın, 11 erkek doğum günü partisi yaparken suç üstü tespit edilerek, tutuklandı.
"Yasal emirlere itattsizlik", "Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına Aykırı Hareket", "Sokağa çıkma yasagina aykırı hareket"ten tutuklanan 13 kişi Pandemi Hastanesi'ne PCR testi yapılmaları için şu sıralarda Polis Müdürlüğü'nden araçla nakledildi.
KAYNAK : KIBRIS YENİGÜN
Son Güncelleme: 08.02.2021 21:45
Ya yeter yeter yeterrrrrrr bu senede kutlama yapmayin olmessiniz yeterrrrr sizin yuzunuzden eve kapandik yeter duvarlar uxerime geliyor yeterrrr
Sizin yuzunuzden surec uzayacak.