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13 kişi kaçak olarak giriş yaparken yakalandı

Sürat teknesiyle ülkeye giriş yapmaya çalışan ve girişlerine yardım eden şahıslar tutuklandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 12:14
1273 Okunma
13 kişi kaçak olarak giriş yaparken yakalandı

Tatlısu'da dün saat 23.00 sıralarında, onaylanmış liman olmayan deniz sahilinden sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen 13 erkek şahıs tutuklandı.

Bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen G.A.(E-32), G.A.(K-30), İ.D.(E-40 ), F.E.(E-39 ) ve H.E.(E-34 ) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor...

Anahtar Kelimeler:
Sürat TeknesiKaçakGöçmen
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tc 2020-06-10 12:26:46

tc

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Gercekci 2020-06-10 12:45:54

Bunlar RASTGELE yakalanlar sadece. Ulke dingonun ahiri, kimin girdigi kimin ciktigi belli degil. Sorsan GERCEK nufusun kac oldugunu bilen yok. Icler acisi bir durum.

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