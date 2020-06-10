13 kişi kaçak olarak giriş yaparken yakalandı

Tatlısu'da dün saat 23.00 sıralarında, onaylanmış liman olmayan deniz sahilinden sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen 13 erkek şahıs tutuklandı.

Bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen G.A.(E-32), G.A.(K-30), İ.D.(E-40 ), F.E.(E-39 ) ve H.E.(E-34 ) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor...