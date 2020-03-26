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13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

Polis bugün 18.00'e kadar yaptığı denetimde toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

26 Mart 2020 Perşembe 18:45
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13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

Polis Basın Subaylığı bugün yaptığı açıklamada 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini söyledi.

Söz konusu 13 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 13 şahsın tutuklandığı söylendi. 

Polis Basın Subaylığının açıklaması şu şekilde: 

"Bugün (26.3.2020) sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi."

Anahtar Kelimeler:
Polis Basın SubaylığıPolisSokağa Çıkma Yasağı
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Covid-19 bulaşması 2020-03-26 20:57:32

1. Maske her kişi için sokağa çıkmak için zoraki hale getirilmeli.2.Lağımlar sürekli ilaçlanmalı. Çeşme suları dezenfekte işlemleri covid için gözden geçirilmeli. Normal usuller yetersizdir.3. Mekanik solunum akciğeri çöpe çevirir.3x20 yürüyüş şart

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