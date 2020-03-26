Polis Basın Subaylığı bugün yaptığı açıklamada 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini söyledi.
Söz konusu 13 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 13 şahsın tutuklandığı söylendi.
Polis Basın Subaylığının açıklaması şu şekilde:
"Bugün (26.3.2020) sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi."
1. Maske her kişi için sokağa çıkmak için zoraki hale getirilmeli.2.Lağımlar sürekli ilaçlanmalı. Çeşme suları dezenfekte işlemleri covid için gözden geçirilmeli. Normal usuller yetersizdir.3. Mekanik solunum akciğeri çöpe çevirir.3x20 yürüyüş şart