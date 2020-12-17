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"13. Maaşlar için kaynak arayışı sürüyor"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Aralık maaşlarına ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığını ancak 13. maaşlara ilişkin kaynak arayışının sürdüğünü belirtti.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:09
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"13. Maaşlar için kaynak arayışı sürüyor"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  Aralık ve 13. maaşlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Kaynak arayışı sürüyor...”

Ekonomi ve Enerji Bakanı  Erhan Arıklı’nın Aralık maaşları ve 13. maaşa ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine programlara bağlanmak zorunda kaldığını ifade eden Oğuz, “Sayın Başbakan’ın ve benim 13. maaşlara ilişkin kaynak arayışımız sürüyor. Ancak Aralık maaşlarına ilişkin herhangi bir sorunumuz yok. Aralık maaşları bizim mükellefiyetimiz” dedi.

“ Türkiye ile görüşmeler sürüyor…”

13'üncü maaşlara ilişkin kaynak sıkıntısının sürdüğünü, bu konuda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Oğuz, “Kasada olmayan bir parayla ilgili ‘şu gün ödenecek, bugün ödenecek’ demek doğru değil. Kasadaki duruma göre açıklama yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Aralık maaşlarıyla ilgili taksitlendirme söz konusu değil"

Kaynak arayışında henüz bir ilerleme olmadığını ifade eden Maliye Bakanı Oğuz, “Aralık maaşlarıyla ilgili taksitlendirme söz konusu değil. Yaptığı açıklamalar üzerine Erhan Bey’i aradım, böylesi durumlarda Maliye’nin verileri olduğunu, bilgiye ihtiyaç duyması halinde bizim burada olduğumuzu belirttim. Hükümetin söylemlerinin aynı olması gereken. En doğrusu, ilgili bakanlığın konuşması. Ama Erhan Başkan da kötü bir niyetle bu açıklamayı yapmadı” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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