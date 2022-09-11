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13. Olağanüstü kurultay gerçekleşiyor

Ulusal Birlik Partisi, 13’üncü kurultayını gerçekleştiriyor.

11 Eylül 2022 Pazar 09:51
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13. Olağanüstü kurultay gerçekleşiyor


Ulusal Birlik Partisinde Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkanlıktan istifasının ardından boşalan Genel Başkanlık mevkiine Başbakan Ünal Üstel aday.

Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı Olağanüstü kurultayın saat 10:00’da başlaması bekleniyor.

Saat 10:00’da başlayacak kurultayda divan oluşumu yapılacak ardından, kurultay için yeter sayısına bakılacak. Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası gelirse kurultay başlayacak.

Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası toplanamazsa, Olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi için tüzük gereği bir saat ara verilecek ve ardından genel başkanlık için seçim süreci resmen başlayacak.

UBP’de tek aday Başbakan Ünal Üstel…

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