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13 Örgüt Başkanı'ndan 7'si seçimle belirlendi

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi’nde bulunan 13 Köy/Mahalle örgütünün kongresi tamamlandı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 21:14
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13 Örgüt Başkanı'ndan 7'si seçimle belirlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Lefkoşa ilçesi’nde bulunan 13 Köy/Mahalle örgütünün kongresi tamamlandı.

13 Örgütten 7 tanesi seçimle Örgüt Başkanı belirlerken, başka aday bulunmayan 6 örgüt de seçime gitmeden başkanlık görevine getirildi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göreve getirilen Örgüt Başkanları’nı açıkladı. Gardiyanoğlu, Örgüt Başkanları’nı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları’na başarılar diledi.

UBP’NİN BUGÜNKÜ KONGRELERİNDE GÖREVE GELEN ÖRGÜT BAŞKANALARI:

Abdiçavuş - Mehmet Ay

Akkavuk -  Niyazi Dikmen

Ayyıldız - Murat Yayar

İplikpazarı - Taner Savun

İbrahimpaşa - Bedirhan Yalap

Haydarpaşa - Mehmet Karakeçi

Yenicami - Mehmet Çamır

Kafesli - Kktc Ahmet Çolak

Selimiye - İhsan Kösedağ

Çağlayan - Seydi Avşar

Mahmutpaşa - Kemal Bolat

Karamanzade - Hakan Biricik

Akıncılar - Hasan Kansel

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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