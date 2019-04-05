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13. TiyatrODTÜ Şenliği 9 Nisan’da perde açıyor

05 Nisan 2019 Cuma 13:52
13. TiyatrODTÜ Şenliği 9 Nisan’da perde açıyor
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Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen TiyatrODTÜ şenliği, 9 Nisan’da perde açacak.

ODTÜ KKK’dan yapılan açıklamaya göre, beş farklı oyunun sergileneceği 13. tiyatrODTÜ Şenliği “Tiyatro Sınırları Kaldırır” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Şenlik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Halk Bilimi Topluluğunun “Ölü Melek ile Ne Yapılır?” adlı gösterimi ile açılacak.

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TiyatrODTÜ şenliğinde 15 Nisan’da Bahçeşehir Üniversitesi Tiyatro Kulübü,  16 Nisan’da ODTÜ KKK Tiyatro Topluluğu, 17 Nisan’da Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi Tiyatro Kulübü ve 18 Nisan’da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi sahne alacak.

Geçtiğimiz on iki yıl boyunca Türkiye ve Kıbrıs’tan tiyatro topluluklarına ev sahipliği yapan ODTÜ Kuzey Kıbrıs tiyatrODTÜ topluluğunun oyunu “İşbirlikçiler” 16 Nisan Salı günü sunulacak.

Şenliğin tüm oyunları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kültür ve Kongre Merkezi Raif Rauf Denktaş Salonu’nda, saat 20.00’da başlayacak. Tüm oyunlara giriş hakkı tanıyan şenlik bileti temsil günlerinde Kültür ve Kongre Merkezi kapısından temin edilebilir, ODTÜ Kıbrıs’a ulaşmak için Güzelyurt’tan kalkan ücretli servisler kullanılabilir.

(T.A.K)

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Anahtar Kelimeler:
TiyatrODTÜ Şenliği
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