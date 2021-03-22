Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7910 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

22 Mart 2021 Pazartesi 18:54
899 Okunma
13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü  yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2 

Girne 

Zeytinlik-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1 


22 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 13   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238   

Toplam Vaka Sayısı: 4106 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narenciye üreticilerinin dikkatine
Narenciye üreticilerinin dikkatine
Polis Genel Müdürlüğü suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ettiğini vurguladı
Polis Genel Müdürlüğü suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ettiğini vurguladı
Saray'da 5+1 öncesi görüşme
Saray'da 5+1 öncesi görüşme
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim